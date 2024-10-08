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20:01, 8 октября 2024Интернет и СМИ

Администратора Telegram-канала Moscow calling оштрафовали в России

Суд Москвы оштрафовал журналиста Куршина за нарушение закона об иноагентах

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Таганский суд Москвы оштрафовал администратора Telegram-канала Moscow calling, журналиста Андрея Куршина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Сообщается, что Куршина признали виновным в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Так, журналист создавал материалы в сети, при этом не сопровождая их маркировкой, предупреждающей о его статусе иностранного агента.

Суд оштрафовал Куршина на 40 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что журналиста приговорили к 6,5 года колонии общего режима за фейки о Вооруженных силах России. Кроме того, Куршину запретили администрировать онлайн-ресурсы на протяжении четырех лет.

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