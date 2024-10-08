Алексей Потехин назвал причину ухода из «Руки Вверх!»

Алексей Потехин заявил, что ушел из «Руки Вверх!» из-за ревности Сергея Жукова

Певец Алексей Потехин назвал причину ухода из группы «Руки Вверх!». Об этом артист рассказал в интервью 5-tv.ru.

По словам Потехина, он не хочет возвращаться в коллектив из-за ревности Сергея Жукова к фанаткам. «Не хочу, потому что он опять будет говорить: "Леха всех девчонок забрал". У него никогда проблем с этим не было, он человек обаятельный. А я как раз все время стеснялся, не любил публичность», — заявил Потехин.

Также певец сообщил, что Жуков всегда немного стеснялся своего телосложения, думал, что поклонницы обращают на него меньше внимания.

Ранее лидер «Руки Вверх!» рассказал об особенности своего организма.