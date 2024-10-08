Американский генерал пригрозил Ирану не переходить «ядерный Рубикон»

Генерал Маккензи: Иран хочет перейти «ядерный Рубикон», чтобы надавить на США

Иран хочет перейти «ядерный Рубикон» в вопросе создания атомного оружия, чтобы надавить на США в возможных переговорах, однако Вашингтон сделает все, чтобы Тегеран не добился этой задачи. Об этом заявил экс-командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи в эфире телеканала CBS.

«Я всегда был убежден, что иранцы заигрывают с прорывом [в вопросе создания ядерного оружия] (...) чтобы добиться от нас уступок. Они также знают, что если пересекут эту черту, то не смогут вернуться назад. Это Рубикон», — рассказал военный в ответ на вопрос о гипотетическом ударе по иранским ядерным объектам.

Маккензи добавил, что Иран не решится на подобные меры, так как «загнан в угол». В частности, по словам генерала ракетный обстрел Израиля 1 октября не привел к серьезным результатам, а руководство союзного Тегерану ливанского шиитского движения «Хезболла» также было уничтожено.

Ранее президент США Джо Байден призвал Израиль не наносить удары по ядерным объектам Ирана в ответ на ракетный обстрел. По его словам, подобная мера будет нецелесообразной. Американский лидер также добавил, что введение новых санкций может стать одним из способов давления на Тегеран.