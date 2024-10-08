Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:49, 8 октября 2024Мир

Американский генерал пригрозил Ирану не переходить «ядерный Рубикон»

Генерал Маккензи: Иран хочет перейти «ядерный Рубикон», чтобы надавить на США

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран хочет перейти «ядерный Рубикон» в вопросе создания атомного оружия, чтобы надавить на США в возможных переговорах, однако Вашингтон сделает все, чтобы Тегеран не добился этой задачи. Об этом заявил экс-командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи в эфире телеканала CBS.

«Я всегда был убежден, что иранцы заигрывают с прорывом [в вопросе создания ядерного оружия] (...) чтобы добиться от нас уступок. Они также знают, что если пересекут эту черту, то не смогут вернуться назад. Это Рубикон», — рассказал военный в ответ на вопрос о гипотетическом ударе по иранским ядерным объектам.

Маккензи добавил, что Иран не решится на подобные меры, так как «загнан в угол». В частности, по словам генерала ракетный обстрел Израиля 1 октября не привел к серьезным результатам, а руководство союзного Тегерану ливанского шиитского движения «Хезболла» также было уничтожено.

Ранее президент США Джо Байден призвал Израиль не наносить удары по ядерным объектам Ирана в ответ на ракетный обстрел. По его словам, подобная мера будет нецелесообразной. Американский лидер также добавил, что введение новых санкций может стать одним из способов давления на Тегеран.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме предложили выплатить 13-ю пенсию всем пенсионерам. Это объяснили социальной справедливостью

      Названы профессии московских ипотечников

      В Белоруссии против 45 человек завели дела о заговоре с целью захвата власти

      Стало известно о расставании Канье Уэста с женой

      Допрос обвиняемого в расправе над женой-участковой россиянина попал на видео

      Обрушившаяся на Землю магнитная буря набрала силу

      Стало известно об ожиданиях от Камалы Харрис в Киеве

      Сиделка жестоко избила 94-летнюю россиянку с деменцией и попала на видео

      Бывший российский министр признался во взятке на четыре миллиона рублей

      В России подсчитали электромобили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше