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15:41, 8 октября 2024Мир

Американцы посчитали Трампа более сильным лидером

NYT: американцы считают Трампа сильным лидером, а Харрис смешной

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Американцы считают кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа сильным лидером, а его оппонента от демократов Камалу Харрис смешной. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на собственный опрос общественного мнения.

В частности, сильным лидером Трампа охарактеризовали 48 процентов респондентов, в то время как Харрис — порядка 45 процентов. При этом действующий вице-президент обошла бывшего американского лидера как человек, вызывающий смех. Такой ее характеризовали 43 процента опрошенных, а Трампа — 35 процентов.

При этом по ряду показателей претенденты на пост президента идут ноздря в ноздрю. Например, в вопросе «кто из кандидатов может вам лично помочь» Харрис набрала 44 процента, а Трамп 42 процента. Однако в разделе «кто из кандидатов лучше справится с проблемой, которая вас лично волнует» кандидат от республиканцев обошел своего оппонента на два процента, получив 48 процентов голосов респондентов.

9 сентября опрос The New York Times-Siena College показал превосходство Трампа над Харрис. Экс-президента поддержали 48 процентов избирателей, в то время как его соперница заручилась поддержкой 47 процентов. Несмотря на то что результаты находятся в пределах погрешности, опрос свидетельствует о возможной остановке роста популярности Харрис в опросах и об устойчивости поддержки Трампа избирателями, пишет издание.

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      Дарья Устьянцева
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