Британия внесла в санкционный список войска РХБЗ России

Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ РФ Кириллова

Британия внесла в санкционный список войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России. Сообщение об этом опубликовано на сайте британского правительства.

Лондон также ввел санкции против начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. Документ предусматривает наложение финансовых ограничений в отношении лиц, которые якобы участвуют или были вовлечены в запрещенную деятельность, связанную с химическим оружием.

Ранее Великобритания расширила санкционный список российских компаний. Рестрикции введены против управляющих компаний Ocean Speedstar и White Fox Ship Management FZCO, а также против кораблей Asya Energy, Pioneer, North Sky, SCF La Perouse и Nova Energy.

