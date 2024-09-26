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13:42, 26 сентября 2024Экономика

Британия ввела новые санкции против России

Минфин Британии: введены санкции против двух российских компаний

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Великобритания расширила санкционный список российских компаний. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов королевства.

Рестрикции введены против управляющих компаний Ocean Speedstar и White Fox Ship Management FZCO, а также против кораблей Asya Energy, Pioneer, North Sky, SCF La Perouse и Nova Energy.

В начале сентября власти Соединенного Королевства включили в санкционный антироссийский список Воздушно-космические силы (ВКС) РФ и командование военно-транспортной авиации. Кроме того, рестрикции были введены против пяти кораблей SKIF-V, OMSKIY-103, MUSA JALIL, BEGEY и BALTIYSKIY.

Российские дипломаты назвали эти санкции бессмысленными и юридически ничтожными.

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