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16:41, 8 октября 2024Мир

Британская контрразведка обвинила Россию в организации миссии по созданию хаоса

Глава MI5 Маккаллум: РФ занимается миссией по созданию хаоса на улицах Британии
Кен Маккаллум

Кен Маккаллум. Фото: Handout / Reuters

Россия постоянно занимается миссией по созданию хаоса на улицах Великобритании и Европы. В этом Москву обвинил глава британской Служба безопасности (MI5) Кен Маккаллум, сообщает Bloomberg.

По словам главы британской контрразведки, угрозы королевству со стороны России и Ирана, а также опасность, исходящая от группировки ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация), за последние месяцы возросли. Он добавил, что MI5 столкнулась с нехваткой ресурсов из-за последствий конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

«Решения, которые приходится принимать при распределении наших ограниченных ресурсов, сложнее, чем я могу припомнить за всю свою карьеру», — сказал Маккаллум.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что СВР уверена в прямой причастности США и Великобритании к подрыву «Северных потоков». Он подчеркнул, что в организации, подготовке и реализации теракта на газопроводах были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб.

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      Семен Александров
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