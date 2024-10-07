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15:34, 7 октября 2024Мир

В СВР обвинили США и Британию в подрыве «Северных потоков»

Нарышкин: СВР уверена в причастности США и Британии к подрыву «Северных потоков»

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Служба внешней разведки (СВР) России уверена в прямой причастности США и Великобритании к подрыву «Северных потоков». Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

«СВР располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к этому крупнейшему теракту», — отметил он.

По информации СВР, в организации, подготовке и реализации теракта на газопроводах были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб.

Нарышкин подчеркнул, что в администрации президента США решили подорвать газопроводы, чтобы гарантировать оторванность Европы и, прежде всего, Германии от России.

Ранее депутат бундестага Штеффен Котре предположил, что с подрывом «Северных потоков» связаны США. Он заявил, что Берлин должен предъявить обвинение по подрыву газопроводов и указать на нарушение со стороны США или других вовлеченных стран договоров антитеррористической направленности.

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      Виктория Кондратьева
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