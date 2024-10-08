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12:50, 8 октября 2024Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret похвасталась фигурой в спортзале

Шведская топ-модель Эльза Хоск продемонстрировала тонкую талию в коротком топе

Фото: @hoskelsa

Шведская топ-модель Эльза Хоск похвасталась фигурой на фото в спортзале. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывший «ангел» Victoria's Secret опубликовала фото, на котором предстала в черных леггинсах и укороченном красном топе на широких бретелях на фоне тренажеров. При этом знаменитость продемонстрировала тонкую талию и рельефный пресс. В то же время на снимке видно, что звезда отказалась от носков.

Ранее Хоск посетила светский ужин в платье с декольте до пупка. При этом звезда не надела бюстгальтер.

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      Карина Черных
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