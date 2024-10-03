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11:44, 3 октября 2024Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret посетила светский ужин в платье с декольте до пупка

Шведская модель Эльза Хоск посетила светский ужин в платье с декольте до пупка
Эльза Хоск

Эльза Хоск. Фото: @hoskelsa

Шведская топ-модель Эльза Хоск посетила светский ужин, организованный ювелирным брендом Tiffany & Co, в откровенном наряде. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывший «ангел» Victoria's Secret разместила серию снимков, на которых предстала в черном вечернем платье длины макси с длинными рукавами. Наряд, декорированный золотой вставкой в области талии, имел декольте до пупка. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

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Шею знаменитости украшал шарф, края которого свисали по спине. Помимо этого, Хоск воспользовалась длинной золотой подвеской и серьгами. Кроме того, звезда собрала волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в октябре бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в топе без бюстгальтера. Манекенщица разместила видео, в котором примерила черные штаны с низкой посадкой и белый облегающий топ без рукавов.

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      Карина Черных
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