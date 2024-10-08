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18:47, 8 октября 2024Экономика

Бывший дом Криштиану Роналду выставили на продажу

Бывший дом Криштиану Роналду выставили на продажу за 5 млн фунтов стерлингов

Кадр: @theluxuryhomeshow

Бывший дом португальского футболиста Криштиану Роналду выставили на продажу за пять миллионов фунтов стерлингов (около 633,3 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет об особняке в графстве Чешир, расположенном среди холмистых полей и лесов. Изначально Роналду попросил за него 5,5 миллиона фунтов, однако найти покупателя за такую сумму не удалось, и цену пришлось снизить. Новому хозяину достанется поместье площадью 9,3 гектара с роскошным особняком с пятью спальнями, а также гостевым домом с еще двумя. Помимо этого, там есть домашний кинотеатр, винный погреб, зона отдыха с бассейном, тренажерным залом и джакузи, а также площадка для падел-тенниса и гараж на четыре машины.

В конце сентября стало известно, что новый владелец особняка рэпера Канье Уэста назвал его разрушение «глупым шагом» и добавил, что планирует вернуть постройке первоначальный вид.

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      Полина Кислицына
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