Новый владелец разгромленного Канье Уэстом дома назвал его разрушение «глупым»

Новый владелец дома Канье Уэста Бо Белмонт: разрушение было «глупым шагом»

Новый владелец разгромленного особняка Канье Уэста, генеральный директор компании по краудфандингу недвижимости Belwood Investments Бо Белмонт, назвал его разрушение «глупым шагом». Об этом он рассказал в интервью Los Angeles Times.

Речь идет об особняке в калифорнийском Малибу, построенном лауреатом престижной Притцкеровской премии, архитектором Тадао Андо для коллекционера произведений искусства и финансиста Ричарда Сакса в 2013 году. Уэст приобрел его в 2021 году за 57,3 миллиона долларов, а уже в 2022-м снял бетонную крышу здания и убрал многочисленные панорамные окна, а также двери и проводку, желая превратить его в бомбоубежище. В августе 2024 года стало известно, что новым владельцем объекта стала компания Belmont Investments.

В пресс-службе Belwood сообщили, что «невероятно рады приобретению этой недвижимости», поскольку оно дает возможность «возродить и сохранить архитектурную жемчужину Андо» и жемчужину Малибу. «Моя цель — сделать так, чтобы Канье там никогда не было. Дом будет восстановлен в прежнем виде», — заявил Белмонт. Среди всех изменений, внесенных в облик особняка, он больше всего осудил демонтаж окон. «Это был по-настоящему глупый шаг, который фактически не имел смысла», — убежден новый владелец дома. К счастью, добавил он, структура дома особо не пострадала, поскольку «ремонт», проведенный Уэстом, был преимущественно косметическим.

Между тем рэпер не успел реализовать все идеи, которые хотел, в особняке в Малибу. Так, он планировал перестроить лестницы в горки, а полы в батуты, а также выполнить «камуфляж» фасада, рассказали журналисты.

В конце августа сообщалось, что Канье Уэст продал особняк в Малибу, который ранее разгромил, за 21 миллион долларов на фоне установки дорогостоящих зубов.