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05:08, 6 июня 2024Экономика

Канье Уэст забросил свое ранчо за 2,2 миллиона долларов

Daily Mail: рэпер Канье Уэст запустил свое холостяцкое ранчо за $2,2 млн

Фото: Mike Cassese PJ / Reuters

Американский рэпер Канье Уэст забросил свое калифорнийское ранчо. Снимками покинутого участка артиста делится Daily Mail.

Некогда роскошный особняк в Калабасасе стоимостью 2,2 миллиона долларов находится в полном запустении — в особенности на фоне поместья его бывшей жены Ким Кардашьян, которое располагается неподалеку.

Уэст приобрел участок в пригороде Лос-Анджелеса в 2018 году, позднее он докупил еще 120 гектаров земли за 4 миллиона долларов. Прежде ранчо служило штаб-квартирой созданной рэпером частной христианской школы Donda Academy. Вскоре оно превратилось в холостяцкую берлогу, где Уэст жил с подругой Ириной Шейк. Теперь дом выглядит совершенно необитаемым: у парадного входа зияет огромная дыра, а по земле разбросаны обломки крыши. Самая заметная часть экстерьера — два 15-метровых купола. вдохновленные «Звездными войнами» — пропали с участка.

В доме оборудован частный кинотеатр, а на крыше открыто кафе. Во дворе есть бассейн с подогревом, бал и лаунж-зона.

Кроме того, Уэст владеет ранчо в Вайоминге. Он приобрел объект в 2019 году почти за восемь миллионов долларов. В конце 2021 года артист выставил его на продажу, но спустя 10 месяцев снял объявление. В декабре 2023 года исполнитель решил избавиться от другой своей недвижимости — особняка-бомбоубежища в Малибу. Из-за отсутствия внутренней отделки дом продается с четырехмиллионной скидкой.

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      Виктория Клабукова
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