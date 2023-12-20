Канье Уэст решил продать дом в Малибу с многомиллионной скидкой

People: Канье Уэст продаст особняк-бомбоубежище в Малибу

Американский рэпер Канье Уэст решил продать свой особняк в Малибу. Об этом пишет журнал People.

Уэст приобрел недвижимость в сентябре 2021 года за 57,3 миллиона долларов. На продажу дом выставлен со скидкой в 4 миллиона долларов. Снижение стоимости объясняют отсутствием внутренней отделки. Музыкант подумывал сделать из своего поместья «бомбоубежище 1910-х годов», сообщал Guardian со ссылкой на смотрителя здания. По его словам, рэпер собирался укрыться здесь от семейств Кардашьян и Клинтон.

Уэст распорядился, чтобы в особняке убрали окна и сантехнику, отключили воду и электричество. Хозяин снес мраморные ванные комнаты, а лестницы заменил горками. Пустующий дом даст новым владельцам творческую свободу для создания интерьера своей мечты, спешит обрадовать риелтор. Для продажи проблемного объекта пришлось привлечь известного в США брокера по недвижимости Джейсона Оппенгейма.

Оформлением дома занимался японский архитектор, лауреат Притцкеровской премии Тадао Андо. Стройка велась 15 лет. Площадь здания составляет 334,5 квадратного метра, а весь участок — 5,2 сотки. Особняк состоит из трех этажей, на которых располагаются четыре спальни. Андо также спроектировал особняки супругов Jay-Z и Бейонсе.

