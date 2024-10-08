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17:18, 8 октября 2024Экономика

Черные риелторы лишили пенсионеров квартир на 240 миллионов рублей

В Москве черные риелторы лишили пенсионеров квартир на 240 миллионов рублей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве начался суд над бандой черных риелторов, более чем за 10 лет лишивших пенсионеров квартир на сумму 240 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По версии следствия, члены преступной группировки с 2011 года вели нелегальный бизнес и присваивали квартиры — в основном одиноких пенсионеров. Некоторых собственников участники банды вывозили в другие города и удерживали при этом в нечеловеческих условиях, в результате несколько похищенных пыток не выдержали. Кроме того, злоумышленники узнавали о квартирах, хозяев которых больше не было в живых, проникали туда, находили документы на жилье, подделывали их и обманом присваивали себе чужую недвижимость. Во время обысков у участников банды сотрудники правоохранительных органов нашли десятки поддельных паспортов, фиктивных бумаг и ключи от квартир. В общей сложности преступникам удалось присвоить 24 квартиры в Москве, несколько участков в Подмосковье, а также деньги пострадавших — всего 240 миллионов рублей.

Поймать черных риелторов удалось в 2019 году, когда главарь банды захотел завладеть квартирой от Минобороны — тогда сделка провалилась, а о банде узнало следствие. За годы расследования дела удалось выяснить все нюансы преступной схемы, а также имена сообщников аферистов. Все похищенное жилье в итоге удалось вернуть законным собственникам. За 65 эпизодов мошенничества участникам группировки грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее в этот же день стало известно, что 69-летней уборщице из Якутии грозит уголовная ответственность после разговора с мошенниками.

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      Полина Кислицына
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