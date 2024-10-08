В России уборщица связалась с жилищными аферистами и попала под суд

В Якутии уборщица отдала квартиру аферистам и попала под суд

69-летней уборщице из якутского поселка Хандыга грозит уголовная ответственность после разговора с аферистами. О ситуации сообщила пресс-служба отделения МВД по республике.

Женщина связалась с мошенниками, наткнувшись на объявление о дополнительном заработке. Махинаторы обещали доход от инвестиций, но вкладываться нужно было по-крупному. Ради первого транша якутка заняла у подруги 1,4 миллиона рублей.

В ходе личной беседы аферисты узнали о ее планах по переезду и внушили россиянке, что надо продать жилье. Женщина начала поиски покупателя с условием внести предоплату в размере одного миллиона рублей. Однако уже после получения аванса на горизонте объявился еще один желающий приобрести квартиру, к которому в итоге она и ушла. Первому же покупателю якутка заявила, что сделка еще только намечается и еще один взнос склонит чашу весов в его пользу. Покупатель перевел женщине еще один миллион.

В итоге россиянка отдала аферистам не только выручку от законной продажи, но и средства, полученные обманом. Сумма составила почти 6,5 миллиона рублей. Не получив жилплощадь, покупатель написал заявление в полицию. Жертва аферистов лишилась квартиры и попала под уголовную статью.

Ранее на удочку телефонных мошенников попалась пожилая кировчанка. Она добровольно рассталась с квартирой, поверив «дознавателю» и подставному юристу из Центробанка.