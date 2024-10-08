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16:02, 8 октября 2024Экономика

Российская пенсионерка продала жилье по указке «дознавателя»

Пожилая кировчанка лишилась квартиры, поверив угрозам лжедознавателя

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

74-летняя жительница Кирова по указке мошенника продала квартиру и рассталась со сбережениями. Подробности случившегося приводит пресс-служба регионального управления МВД.

С горожанкой связались в начале сентября по телефону. Собеседник представился дознавателем и сообщил, что неизвестные на ее имя оформили нотариальную доверенность и пытаются завладеть ее имуществом. Защитить собственность от чужих посягательств, по словам правоохранителя, можно, совершив «зеркальные» действия и проведя фиктивную сделку. В этом россиянке бы помог другой аферист, назвавшийся юристом Центробанка.

Женщина поверила угрозам злоумышленников и последовала инструкциям. Пенсионерка обратилась к риелтору, а при оформлении документов обмолвилась, что переезжает к подруге в другой город. Услышав это, агент без раздумий провел сделку. Вырученные от продажи 5 миллионов рублей кировчанка завернула в темный пакет и отдала курьеру в парке. Лишь позднее она осознала, что тем самым лишила себя и жилья, и накоплений. Полиция возбудила уголовное дело, причастных разыскивают.

Ранее в сети мошенников попалась жительница Тулы. Поверив уговорам аферистов, она продала жилье, ради чего выписала из квартиры пожилую мать.

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      Виктория Клабукова
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