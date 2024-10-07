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18:10, 7 октября 2024Экономика

Россиянка выписала пожилую мать из квартиры и продала жилье из-за мошенников

Тулячка выписала пожилую мать из квартиры и продала жилье из-за мошенников

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Туле пенсионерка выписала пожилую мать из квартиры и затем продала жилье после разговора с мошенниками. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в Пролетарском районе города. В полицию обратилась 61-летняя женщина, которая рассказала, что в середине сентября ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей пенсионного фонда. Под предлогом перерасчета пенсионных выплат собеседница вошла к ней в доверие и получила доступ к ее личному кабинету в «Госуслугах» после того, как россиянка назвала ей коды из SMS-сообщений. Вскоре после этого с пенсионеркой связались несколько лжесотрудников ФСБ. Они предупредили, что ранее общавшаяся с ней женщина является мошенницей, которая, получив доступ к ее банковским счетам, пыталась взять кредит от ее имени в нескольких банках. Из-за них, чтобы якобы спасти сбережения, пострадавшая самостоятельно оформила несколько займов, а полученные деньги отправить в «безопасную банковскую ячейку». В течение двух дней та перевела на счета аферистов более 840 тысяч рублей, взятых в кредит. Затем мошенники заявили женщине, что неизвестные пытаются продать квартиру, которая принадлежит ее матери. Испугавшись потери недвижимости, тулячка по указаниям лжесотрудников ФСБ выписала родственницу из жилья и продала его через риелторское агентство. Полученные от сделки 2,8 миллиона рублей она также поместила в «безопасную ячейку» и лишь через несколько дней поняла, что ее обманули.

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Общая сумма нанесенного пенсионерке ущерба составила более 3,6 миллиона рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, в данный момент злоумышленников ищут.

Ранее в октябре стало известно, что аферисты лишили пожилого нижегородца денег и жилья практически на глазах у полиции.

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      Полина Кислицына
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