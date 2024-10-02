Мошенники под видом ФСБ выманили у россиянки квартиру и сбережения

Аферисты пригрозили омичке уголовным сроком ради квартиры и 5 млн руб.

В Омске 70-летняя учительница музыки рассталась с жильем и накоплениями, поверив угрозам аферистов. О новом случае телефонного мошенничества сообщает пресс-служба местного управления МВД.

В разговоре злоумышленник представился сотрудником ФСБ и заявил, что на россиянку завели уголовное дело о финансировании терроризма. По его словам, со своего банковского счета женщина совершила перевод на реквизиты человека, объявленного в международный розыск. Однако спасти честное имя пенсионерка может, избавившись от этих денег, продолжил махинатор. Разглашать данные следствия ей строго запретили и даже не позволили пользоваться общественным транспортом. Испугавшись возможного уголовного срока, учительница последовала инструкциям лжесиловиков и перечислила им все свои сбережения в размере 400 тысяч рублей.

На этом аферисты не остановились. Следом за правоохранителями с женщиной связались из Центробанка. «Банкиры» известили преподавательницу, что на ее имя в нескольких банках оформлены кредиты. Защититься от приставов, как поделились мошенники, можно, взяв заем самостоятельно. К счастью, намерения пенсионерки показались настоящим банковским служащим подозрительными, и в кредите было отказано.

После этого махинаторы решили выманить у омички жилье. Пенсионерке сообщили, что ее квартира вот-вот будет продана посторонним людям, а подпись на документах была сфальсифицирована. Для того, чтобы опередить преступников, женщине рекомендовали самой избавиться от недвижимости, что она и сделала. Выручку от продажи она направила на якобы безопасный счет, реквизиты которого ей предоставили «тайные доброжелатели». Так горожанка рассталась с 5,2 миллиона рублей.

Когда собеседники перестали выходить на связь, женщина опомнилась и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, преступников ищут.

Ранее на удочку мошенников попался житель Калининградской области. Ради шанса заработать на бирже, он взял кредит, продал дачный участок, машину и гараж. Инициативность россиянина не вызвала подозрений даже у его дочери.