Россиянка захотела бесплатно получить квартиру и попала под суд

Жительница Глазова присвоила чужую квартиру за 5,8 млн рублей и попала под суд

Жительница города Глазова в Удмуртской Республике присвоила чужую квартиру за 5,8 миллиона рублей и попала под суд. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

В июне 39-летняя россиянка нашла в интернете объявление о продаже квартиры. Она связалась с собственником и заявила, что купит жилье. Женщина составила договор купли-продажи и подделала чек о переводе нужной суммы на банковский счет продавца. Мужчина подумал, что банк проверяет перевод средств, поэтому подписал договор до того, как деньги были зачислены на его счет. После этого аферистка оформила право собственности на квартиру.

Против россиянки было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В ходе предварительного следствия причиненный собственнику квартиры ущерб был возмещен в полном объеме.

Ранее в Омске мошенники под видом ФСБ выманили у 70-летней россиянки квартиру и сбережения. Женщина потеряла более пяти миллионов рублей.