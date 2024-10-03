Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:54, 3 октября 2024Экономика

Россиянка захотела бесплатно получить квартиру и попала под суд

Жительница Глазова присвоила чужую квартиру за 5,8 млн рублей и попала под суд

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жительница города Глазова в Удмуртской Республике присвоила чужую квартиру за 5,8 миллиона рублей и попала под суд. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

В июне 39-летняя россиянка нашла в интернете объявление о продаже квартиры. Она связалась с собственником и заявила, что купит жилье. Женщина составила договор купли-продажи и подделала чек о переводе нужной суммы на банковский счет продавца. Мужчина подумал, что банк проверяет перевод средств, поэтому подписал договор до того, как деньги были зачислены на его счет. После этого аферистка оформила право собственности на квартиру.

Против россиянки было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В ходе предварительного следствия причиненный собственнику квартиры ущерб был возмещен в полном объеме.

Ранее в Омске мошенники под видом ФСБ выманили у 70-летней россиянки квартиру и сбережения. Женщина потеряла более пяти миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Россия взяла Угледар под контроль. У ВСУ больше нет эффективной линии обороны до самого Киева

      Отличившийся боец СВО ушел в отпуск ради смены пола. Новая личность лишила его возвращения в армию, но льготы остались

      В России высказались о новых попытках ВСУ прорвать границу

      Иран предупредил США об отказе проявлять сдержанность

      Создатель затонувшего батискафа Titan хотел подкупить конгрессмена

      Основатель правящей партии Грузии «поставил на кон» семью ради политики

      Россиян предупредили об опасности мойки двигателя машины

      Обвинение запросило для экс-морпеха США Гилмана девять лет колонии

      Зеленский назвал нерешительность НАТО причиной «дефицита безопасности в небе Украины»

      ИИ помог предупредить близорукость

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше