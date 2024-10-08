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08:12, 8 октября 2024Мир

Дипломат заявила об обсуждении в кулуарах ОБСЕ «формулы мира» Зеленского

Дипломат Жданова: на ФСОБ обсуждают мир на Украине через «формулу Зеленского»

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

В кулуарах форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) обсуждают мирное урегулирование на Украине, но речь идет о «формуле мира» Владимира Зеленского. Об этом в интервью РИА Новости рассказала исполняющая обязанности главы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Он также отметила, что западные страны пытаются «продать России итоги сходки в "бюргенштокском формате"». При этом, по словам дипломата, российская делегация подчеркивает, что Москва не намерена присоединяться ко второму саммиту мира.

Она добавила, что любой диалог о мире должен происходить с учетом ситуации «на земле» и геополитических реалий. Кроме того, переговоры должны базироваться на предложениях президента России Владимира Путина, заключила Жданова.

Ранее стало известно, что Россия не планирует выходить из ОБСЕ, несмотря на притеснение страны там. Это обусловлено тем, что Москве необходима площадка для диалога, а также для того, чтобы слышать и учитывать позиции стратегических партнеров.

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      Марина Совина
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