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02:32, 4 октября 2024Мир

В России оценили шансы на выход страны из ОБСЕ

«Известия»: Россия не планирует выходить из ОБСЕ

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Россия не планирует выходить из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), несмотря на «притеснение» страны там, заявил «Известиям» высокопоставленный источник.

Он объяснил нежелание покидать ОБСЕ, тем, что Москве необходима площадка для диалога. «Более того, мы учитываем позицию наших стратегических партнеров, входящих также в эту организацию. Мы не хотим совершать подобный демарш», — сказал собеседник газеты. Источник добавил, что вместе с этим сейчас «все понимают, что ОБСЕ теряет свои позиции как организация».

Другой знакомый с ситуацией собеседник «Известий» заявил, что РФ планирует принять участие в ближайшем заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ, которое состоится 5–6 декабря на Мальте, потому что Москву заверили в равных условиях для работы там.

В конце сентябре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ необходимо работать в интересах всех стран, а не отдельных групп.

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      Сергей Грехов
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