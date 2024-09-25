Лавров встретился с председателем ОБСЕ

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) необходимо работать в интересах всех стран, а не отдельных групп. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Мальты Ианом Борчем, который является действующим председателем ОБСЕ, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
«Главы МИД стран обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня Организации. Сергей Лавров подчеркнул, что ОБСЕ важно работать в интересах всех стран-участниц, а не отдельных групп государств», — отмечается в публикации.
Также в МИД добавили, что дипломаты обсудили «возможные пути преодоления кризиса в ОБСЕ, а также улучшение деятельности организации».
Ранее Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И заявил, что сотрудничество России и КНР стало стабилизирующим фактором в международной политике.