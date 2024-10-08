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07:14, 8 октября 2024Россия

Два чиновника в приграничном регионе России вступили в добровольческий отряд

Гладков: замгубернатора Зайнуллин вступил в добровольческий отряд «Барс»

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress

Два чиновника из Белгородской области вступили в добровольческий отряд «Барс—Белгородод». Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Временно приостановить государственные контракты и пойти служить в добровольческий отряд решили замгубернатора Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского горокруга Михаил Лобзанов.

«С одной стороны, кадровые потери временные, безусловно, большие, а с другой стороны, горжусь мужественным поступком своих коллег», — сказал глава региона.

По его данным, бойцы добровольческого отряда будут получать минимум 80 тысяч рублей в месяц — средства на это будут выделены от министерства обороны и регионального бюджета. Подробности можно узнать у руководителей военкоматов и глав районов.

1 октября «Барс—Белгород» приступил к выполнению боевых задач по охране Белгородской области. Отряд прошел подготовку под руководством опытных инструкторов. Гладков тогда сообщал, что к формированию присоединяются известные люди региона, среди которых депутат областной думы Сергей Попов.

Отряды «Барс» также сформированы в других приграничных регионах — Курской и Брянской областях. Они призваны оказывать помощь оперативным штабам и решать задачи в рамках режима контртеррористической операции (КТО), который из-за активности Вооруженных сил Украины (ВСУ) действует в трех регионах у границы.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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