Новый добровольческий отряд приступил к выполнению боевых задач в российском приграничье

Гладков: добровольческий отряд «Барс-Белгород» приступил к выполнению задач

Добровольческий отряд «Барс-Белгород» приступил к выполнению боевых задач по охране Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, отряд прошел подготовку под руководством опытных инструкторов и с сегодняшнего дня займется охраной особо важных объектов инфраструктуры.

Гладков добавил, что к формированию присоединяются известные люди региона, среди которых депутат областной думы Сергей Попов.

О создании добровольческого отряда «Барс-Белгород» для защиты региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ) 14 сентября сообщили в Минобороны России. В ведомстве рассказали, что в боевые задачи формирования войдет охрана региона, пресечение работы диверсантов, а также уничтожение беспилотников.

Ранее стало известно, что отряды добровольцев «Барс» также создают в Курской и Брянской областях. Они будут содействовать оперативным штабам губернатора и по линии контртеррористической обороны.