Экс-сенатор прокомментировал «хотелки» Запада о тайных переговорах с Киевом

Цеков: переговоры России и Украины — размышления и хотелки Запада

Сообщения о тайных российско-украинских переговорах не соответствуют действительности и не имеют предмета для обсуждения. Об этом заявил РИА Новости первый зампредседателя Госсовета Крыма Сергей Цеков.

Ранее Financial Times сообщила о проведении между Москвой и Киевом закрытых переговоров. На них якобы обсуждается сдача России части территорий в обмен на членство Украины в НАТО.

«Это не более чем ерунда, их размышления и хотелки», — прокомментировал экс-сенатор Совета Федерации Цеков материал материл британских журналистов. Он напомнил, что текущее состояние Украины вызвано именно желанием Киева вступить в Североатлантический альянс.

Реальный переговорный процесс будет более глубоким и всеобъемлющим, заключил Цеков.

Ранее в Госдуме высказались об отношении Запада к российско-украинским переговорам. В беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что западные политики боятся публично признать необходимость возобновления диалога. «Здравые люди говорят об этом кулуарно, но не произносят это на камеры», — сказала она.