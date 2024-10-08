Депутат Журова: западные политики боятся признать необходимость переговоров с РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что западные политики боятся признать необходимость переговоров между Москвой и Киевом. Об отношении Запада к переговорам по мирному урегулированию депутат высказалась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что власти стран Запада начали признавать факт утраты территорий Украиной и необходимость начала переговоров с Россией. В частности, по данным издания, власти на Украине постепенно отказываются от идеи требовать вывода российских войск с новых территорий. На смену позиции влияет факт скорых президентских выборов в США, а также ухудшение положения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Источники в правительствах западных стран часто говорят об этом (необходимости переговоров — «Лента.ру»), но, к сожалению, не выполняют то, что говорят. Видимо, кому-то выгодна эта ситуация. Здравые люди, конечно, понимают, что нужно идти к мирным переговорам, и в этой ситуации никак иначе ситуацию нельзя решить, иначе это приведет к катастрофическим последствиям всего мира», — отметила Журова.

Здравые люди говорят об этом кулуарно, но не произносят это на камеры. Это совершенно правильные мысли, но вопрос о том, насколько они реализуют о том, остается открытым. Все говорят об этом только за закрытыми дверьми Светлана Журова первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

8 октября верховный представитель европейского объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что без военной и экономической помощи Запада конфликт на Украине закончился бы за 15 дней. Он добавил, что подобный сценарий является неприемлемым для Европейского союза.