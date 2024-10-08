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08:34, 8 октября 2024Мир

Харрис раскритиковала Трампа за слова о готовности завершить конфликт на Украине

Харрис: Трамп хочет капитуляции Украины

Фото: Nathan Howard / Reuters

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп якобы хочет капитуляции Украины, и к этому привела бы его администрация. Об этом заявила претендент на пост главы государства от демократов Камала Харрис, передает агентство Bloomberg.

«Дональд Трамп говорит, что может покончить с этим [конфликтом на Украине] в первый же день. Знаете, что это такое? Речь идет о капитуляции», — рассказала политик.

При этом Харрис не ответила на вопрос о том, будет ли она добиваться членства Киева в НАТО. По ее словам, это проблема, которую «надо решать, когда и если дело дойдет до этой точки».

Ранее верховный представитель европейского объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что без военной и экономической помощи Запада конфликт на Украине закончился бы за 15 дней. Он добавил, что подобный сценарий является неприемлемым для Европейского союза (ЕС).

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      Максим Габриелян
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