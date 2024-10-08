Еще в одной стране начали принимать карты «Мир»

В Никарагуа появилась возможность снимать наличные деньги с карт «Мир»

Еще в одной стране начали принимать карты «Мир» — в Никарагуа появилась возможность снимать наличные с российского пластика. Об этом рассказал торговый представитель РФ в стране Петр Панкратов в беседе с «Известиями».

Уточняется, что пока можно лишь обналичивать деньги. Банкомат поставили в здании «Дельта» компании Credicoop. Доступ к нему круглосуточный.

Ранее власти Мьянмы захотели привлечь в страну еще больше российских туристов и разработали для этого специальную программу. Банки популярной азиатской страны уже подключились к российскому аналогу SWIFT, а с 20 февраля начали работать карты «Мир».

