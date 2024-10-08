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09:18, 8 октября 2024Мир

Французская армия начнет готовиться к противостоянию с Россией

Politico: Франция начнет со следующего года готовиться к противостоянию с РФ

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Французская армия начнет со следующего года готовиться к противостоянию с Россией, включая военную подготовку в рамках НАТО. Об этом сообщает газета Politico.

В частности, речь идет о крупномасштабных учениях Североатлантического альянса «Дакийская весна 2025», которые в следующем году пройдут в Румынии. Отмечается, что Франция сыграет особую роль в данной подготовке, так как страна получила задание от НАТО подготовить к 2027 году целую дивизию с собственными вооружениями и боеприпасами.

«Раньше мы играли в войну. Теперь у нас есть определенный враг, и мы тренируемся с людьми, с которыми на самом деле будем воевать», — приводит издание слова сухопутного командования сухопутных войск в Европе, генерала Бертрана Тужуза.

Ранее стало известно, что Франция расширит Центр командования сухопутными войсками в Европейском союзе (ЕС) на фоне якобы российской угрозы. Сейчас центр насчитывает порядка 60 военных. Отмечается, что Генштаб армии принял решение ускорить организацию командования из-за «роста конфликтности в Европе в свете конфликта на Украине».

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      Максим Габриелян
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