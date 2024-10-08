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12:52, 8 октября 2024Силовые структуры

ФСБ за год предотвратила 23 теракта на Северном Кавказе

Глава ФСБ Бортников рассказал о 23 предотвращенных терактах на Северном Кавказе

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ предотвратила 23 террористических акта в Северо-Кавказском Федеральном округе (СКФО) в 2024 году. Об этом во вторник, 8 октября, со ссылкой на выступление директора ФСБ Александра Бортникова на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщает ТАСС.

По словам директора ФСБ, за год на Северном Кавказе удалось пресечь деятельность пяти террористических ячеек и задержать порядка 200 лиц, причастных к террористической деятельности. Отмечается, что террористы активно распространяют свою идеологию через мессенджеры и различные интернет-сервисы.

13 августа Александр Бортников рассказал, что с начала года силовики предотвратили в России 110 терактов. В подготовке этих преступлений участвовали завербованные россияне.

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