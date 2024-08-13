Раскрыто число предотвращенных с начала года терактов в России

ФСБ: с начала года в России предотвратили 110 терактов

С начала года силовики предотвратили в России 110 терактов. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, пишет ТАСС.

В подготовке этих терактов участвовали завербованные противником россияне, заявил Бортников. По его словам, с начала 2024 года ФСБ задержала более тысячи человек за подготовку и совершение террористических преступлений, оправдание и пропаганду терроризма, финансирование террористов и пособничество им.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте энергетической инфраструктуры региона, который готовил 25-летний житель Мелитополя.