ФСБ предотвратила теракт на энергообъекте в Запорожской области

СК: в Мелитополе задержали мужчину, готовившего теракт на энергообъекте региона

В Запорожской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте энергетической инфраструктуры региона, который готовил 25-летний житель Мелитополя. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о подготовке теракта и незаконном обороте взрывных устройств.

По данным следствия, подозреваемый действовал по указанию украинских кураторов с целью дестабилизировать деятельность органов госвласти в регионе. В начале июня мужчина забрал из тайника самодельное взрывное устройство, чтобы заложить под энергообъект, но ему помешали силовики.

В настоящее время спецслужбы выясняют его предполагаемых сообщников.

Ранее 11 июня директор ФСБ Александр Бортников заявил, что российские спецслужбы установили причастность военной разведки Украины к теракту в красногорском «Крокус Сити Холле».