Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:01, 11 июня 2024Силовые структуры

ФСБ предотвратила теракт на энергообъекте в Запорожской области

СК: в Мелитополе задержали мужчину, готовившего теракт на энергообъекте региона
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Запорожской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте энергетической инфраструктуры региона, который готовил 25-летний житель Мелитополя. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о подготовке теракта и незаконном обороте взрывных устройств.

По данным следствия, подозреваемый действовал по указанию украинских кураторов с целью дестабилизировать деятельность органов госвласти в регионе. В начале июня мужчина забрал из тайника самодельное взрывное устройство, чтобы заложить под энергообъект, но ему помешали силовики.

В настоящее время спецслужбы выясняют его предполагаемых сообщников.

Ранее 11 июня директор ФСБ Александр Бортников заявил, что российские спецслужбы установили причастность военной разведки Украины к теракту в красногорском «Крокус Сити Холле».

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В России задержали чиновников за хищение 60 миллионов рублей. В их особняках нашли золотой пистолет и люксовые часы

      В новом продвижении армии России увидели угрозу окружения для солдат ВСУ

      Женщина вышла проверить котов и нашла в своей машине беглого преступника

      Россияне охладели к новым легковушкам

      Валя Карнавал показала лицо без макияжа

      Популярный российский блогер раскрыл свои многомиллионные заработки

      МИД Белоруссии понадеялся на новый статус в БРИКС

      Китай решил не отказываться от европейского рынка вопреки торговой войне

      Экс-начальника Военной академии Минобороны назначили заместителем Шойгу

      Шансы Саудовской Аравии нарастить добычу нефти оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше