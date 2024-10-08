Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:13, 8 октября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала за взятки сотрудников медучреждения в российском городе

В Братске задержали 14 медиков по делу о взятках за изготовление медзаключений

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Братске сотрудниками ФСБ и МВД задержаны 14 сотрудников медицинской организации, которые брали взятки за прохождение медицинской комиссии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Иркутской области.

По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год заведующая с четырьмя коллегами организовала преступную группу. Они получали через посредников вознаграждение за помощь в прохождении комиссий для дальнейшего получения разрешения на оружие. Сумма взяток составляла от десяти до 25 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям 290 («Получение взятки») УК РФ, 291 («Дача взятки») УК РФ, 291.2 («Мелкое взяточничество») УК РФ. По ходатайству следствия фигурантам дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, на имущество группы наложен арест в сумме более 18 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что имущество двух бывших врио замгубернатора Брянской области арестовали по делу о взятке.

Что думаешь? Оцени!
      Артем Соколов
      Обсудить
      Последние новости

      Южная Корея допустила отправку военных КНДР на Украину для поддержки России. Путин называл это чушью

      Губернатор назвал условия для поступления женщин на службу в зоне СВО

      Жители российского города пожаловались на реки нечистот и крыс в 70-летнем доме

      В России высказались о возможности выплатить 13-ю пенсию в конце года

      На Западе заявили о признании властями утраты территорий Украиной

      Командир оборонявшей Угледар бригады ВСУ объяснил причины удерживания города

      Полпред правительства в КС разъяснил сроки давности в делах о коррупции

      В ВСУ признали потерю позиций в Волчанске

      ФСБ задержала за взятки сотрудников медучреждения в российском городе

      Россиянка потребовала вакцинировать и чипировать дочь-квадробера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше