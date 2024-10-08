Имущество двух бывших врио замгубернатора Брянской области арестовали по делу о взятке

Суд Москвы арестовал имущество двух бывших врио замгубернатора Брянской области

Басманный районный суд Москвы арестовал имущество двух бывших временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, под арест попали три автомобиля, шесть квартир, два земельных участка, а также денежные средства, обнаруженные при обыске.

Об аресте Егоровой и Кулешовой стало известно в марте 2023 года. Им предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Правоохранительные органы считают, что они причастны к получению незаконного вознаграждения в 4,4 миллиона рублей, которые были переданы через посредников.

Ранее сообщалось, что бывшего главу минздрава Херсонской области отдали под суд за хищение 300 миллионов рублей.