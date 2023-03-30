Замгубернатора Брянской области Кулешову отправили под арест по делу о взятке

В Москве суд арестовал замгубернатора Брянской области Кулешову по делу о коррупции

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении временно исполняющей обязанности заместителя губернатора Брянской области Татьяны Кулешовой, обвиняемой в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение вынесено по ходатайству следователя. Кулешовой определен срок ареста до 28 мая.

Также следствие просит отправить под стражу Елену Егорову, тоже занимающую пост временно исполняющей обязанности заместителя губернатора Брянской области. Решение по ней еще не принято.

Правоохранительные органы считают, что они причастны к получению незаконного вознаграждения в 4,4 миллиона рублей, которые были переданы через посредников. Их также задержали.

Татьяна Кулешова курировала вопросы внутренней и информационной политики в регионе, а Елена Егорова отвечала за культуру и образование.