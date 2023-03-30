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16:35, 30 марта 2023Силовые структуры

Следствие попросило арестовать двух врио замгубернатора Брянской области

Следствие попросило Басманный суд арестовать двух врио замгубернатора Брянской области

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Следствие попросило арестовать двух врио замгубернатора Брянской области, обвиняемых в коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

Материалы поступили в Басманный суд Москвы. Чиновницам Татьяне Кулешовой и Елене Егоровой вменяется дача взятки в особо крупном размере.

Как уточнялось ранее, сумма незаконного вознаграждения составила 4,4 миллиона рублей, деньги были переданы через посредников. Их также задержали. Другие подробности дела пока не раскрываются.

Татьяна Кулешова курировала вопросы внутренней и информационной политики в регионе, а Елена Егорова отвечала за культуру и образование.

Ранее сообщалось, что бывшего вице-губернатора Ленинградской области Москвина арестовали за получение взяток.

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Елизавета Новикова
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