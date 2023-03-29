Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:24, 29 марта 2023Силовые структуры

Двух врио замгубернатора Брянской области задержали за получение крупных взяток

Двух врио замгубернатора Брянской области задержали за получение 4,4 миллиона рублей

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Двух врио замгубернатора Брянской области задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о Татьяне Кулешовой и Елене Егоровой. Им вменяют получение взяток в особо крупном размере.

По предварительным данным, сумма незаконного вознаграждения составила 4,4 миллиона рублей, деньги были переданы через посредников. Их также задержали. Другие подробности дела пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что бывшего вице-губернатора Ленинградской области Москвина арестовали за получение взяток.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Путин принял отставку губернатора российского региона
В США заявили о получении Киевом лишь 20 процентов выделяемой помощи
Росгвардейцы разминировали дорогу и ликвидировали схрон с оружием в ДНР
Двух врио замгубернатора Брянской области задержали за получение крупных взяток
Глава Крыма сообщил о сбитом в регионе беспилотнике
Стало известно о ковровых бомбардировках ВСУ в боях за Рубежное и Северодонецк
Футболиста лишили капитанской повязки из-за отказа участвовать в ЛГБТ-акции
Блогерша с прыщами на лице сделала макияж и изменилась до неузнаваемости
Жители Крыма сообщили о взрыве на полуострове
В России ответили на заявление главы МАГАТЭ о снарядах с обедненным ураном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.