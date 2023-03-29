Двух врио замгубернатора Брянской области задержали за получение крупных взяток

Двух врио замгубернатора Брянской области задержали за получение 4,4 миллиона рублей

Двух врио замгубернатора Брянской области задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о Татьяне Кулешовой и Елене Егоровой. Им вменяют получение взяток в особо крупном размере.

По предварительным данным, сумма незаконного вознаграждения составила 4,4 миллиона рублей, деньги были переданы через посредников. Их также задержали. Другие подробности дела пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что бывшего вице-губернатора Ленинградской области Москвина арестовали за получение взяток.