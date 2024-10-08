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16:19, 8 октября 2024Экономика

Китай сочли неспособным разогнать экономику

Bloomberg: в 2024 году экономика КНР вырастет на 4,8 процента, а в 2025 — на 4,3

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Рост экономики Китая продолжит замедляться в 2025 году, несмотря на недавнее временное ускорение за счет стимулирующих мер. Об этом со ссылкой на выводы аналитиков Всемирного банка сообщило агентство Bloomberg.

По их мнению, в 2024 году китайская экономика вырастет на 4,8 процента, а в 2025 году этот рост забуксует до 4,3 процента. Как следствие, в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, куда входят такие страны, как Индонезия, Австралия и Корея, экономический рост замедлится до 4,4 процента.

Издание напоминает, что власти КНР установили целевой показатель экономического роста в 2024 году в пять процентов. В августе эта цель казалась недостижимой из-за вялых потребительских расходов и все еще шаткого рынка недвижимости. Однако в конце сентября Пекин обрушил на экономику «шквал стимулов», что позволило Всемирному банку улучшить прогнозы.

Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан предсказал Китаю экономическую холодную войну из-за дополнительных пошлин, которые Брюссель решил ввести на китайские электромобили.

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