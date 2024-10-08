Клан Берлускони захотел вернуться к власти в Италии

Bloomberg: дети Берлускони обсуждают возможность прихода к политику

Дети бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони обсуждают возможность прихода в политику, чтобы привести к победе партию отца «Вперед, Италия», сместив старшего партнера по коалиции, действующую главу правительства Джорджу Мелони из партии «Братья Италии». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Берлускони готовятся. Если Мелони окажется в кризисе и появится вакуум власти, мы даже увидим, как кто-то из них выходит на бой», — приводит издание слова политолога Джованни Орсина из университета LUISS в Риме.

В частности, речь идет о Марине и Пьере Берлускони. Они недовольны рядом мер, которые принимает Мелони, как в экономике, так и в политике. По данным авторов материала, наследники бизнес-империи политика консультируются с действующим главой МИД страны Антонио Таяни, чтобы рассмотреть возможные способы прихода в политику.

9 декабря стало известно, что дети Берлускони решили продать его трехсотлетнюю виллу. По данным агентства, на продажу выставят виллу Джернетто в Лезмо — это особняк XVIII века с садом. Здесь экс-премьер проводил официальные встречи, в том числе в 2010 году принял Владимира Путина, на тот момент премьер-министра России.