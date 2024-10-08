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18:05, 8 октября 2024Экономика

Российские мясоперерабатывающие заводы уладили спор о названии колбасы

«Черкизово» и «Царицыно» уладили в суде спор о названии колбасы «Губернская»

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Арбитражный суд Московской области утвердил мировое соглашение между двумя производителями мясных продуктов — АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» и ООО «Царицыно Эталон». Об этом со ссылкой на данные суда пишет «Коммерсантъ».

«Черкизово» в мае этого года подал в суд на «Царицыно» по причине использования конкурентом названия «Губернская» для колбасы. Сумма иска превышала 500 миллионов рублей. Судья Наталья Минаева сообщила, что истец отказался от своих требований.

Условия мирового соглашения не оглашены. Они станут известны после публикации определения суда.

Стороны, по сути, обменялись исками. В том же месяце, что начался указанный спор, «Царицыно» подавал иск к «Черкизово» по поводу использования товарного знака «Купеческая» на ветчине. Сумма иска превысила 185 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что крупный петербургский производитель колбас и мясных продуктов ООО МПК «Петровские деликатесы» подал иск о своем банкротстве. Долги компании достигли 44,8 миллиона рублей при прибыли за прошлый год в десять раз меньше, а кроме того, уже имеются случаи невыплаты заработной платы, которые рассматриваются в суде.

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      Платон Щукин
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