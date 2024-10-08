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11:17, 8 октября 2024Бывший СССР

Командир оборонявшей Угледар бригады ВСУ объяснил причины удерживания города

Командир бригады ВСУ, оборонявшей Угледар, объяснил причины удерживания города

Фото: Reuters

Новый командир удерживавшей Угледар 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Александр Охрименко объяснил попытки удерживания города. Его слова передает издание «Главком».

«Отвечу на то, почему не покинули город значительно раньше. Если мы будем покидать населенные пункты, не дав мощного сражения противнику, то через некоторое время можем оказаться неизвестно на каких рубежах», — заявил военный.

По его словам, руководство ВСУ при наличии угрозы окружения и потери личного состава якобы принимает, тем не менее, решения об отступлении.

Ранее анонимный пулеметчик 72-й бригады рассказал BBC, что в последние дни украинским солдатам приходилось самостоятельно выбираться из Угледара пешком, поскольку эвакуировать их иным способом было невозможно.

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      Валентин Карант
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