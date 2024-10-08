Командир удерживавшей Угледар бригады ВСУ признал окружение города

Полковник ВСУ Охрименко: Угледар был фактически окружен

Угледар был фактически окружен Вооруженными силами России, из-за чего военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) были вынуждены его покинуть. Об этом рассказал командир 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Охрименко, передает издание «Главком».

Он сообщил, что возглавил часть не в самое легкое время, так как после 27 сентября обстановка на флангах была очень напряженной, что не позволяло удерживать в дальнейшем Угледар. Командир признал фактическое и тактическое поражение, из-за которого было очень трудно осуществлять эвакуацию и пополнение боеприпасами.

«Резервы, которые ранее могли подходить, по состоянию на 27-28 сентября уже были под огневым влиянием противника, на некоторых участках он доставал даже крупнокалиберным оружием. Теми силами и средствами, которые были в подчинении, удержать Угледар, объективно, возможности не было», — сказал он.

Ранее ВСУ поменяли командира оборонявшей Угледар бригады Ивана Винника на Охрименко. Сообщается, что Охрименко ранее командовал 14-й ОМБр, а также возглавлял Одесский областной ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата).

