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19:43, 8 октября 2024Мир

Лавров отреагировал на слова Фицо о ракетном ударе по Брюсселю

Лавров: Европе следует прислушаться к словам Фицо об ударе по Брюсселю

Фото: Niyi Fote / Globallookpress.com

Европе следует прислушаться к словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что ракетный удар по Брюсселю может изменить позицию западных политиков по отправке Киеву дальнобойного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Надо слушать то, что он говорит, и слышать», — подчеркнул глава МИД, комментируя высказывание словацкого премьера.

Лавров отметил, что Фицо является честным и порядочным политиком. По его словам, в настоящее время на Западе «таких немного».

Ранее премьер-министр Словакии раскритиковал европейских чиновников, призывающих разрешить Украине бить дальнобойным оружием по России. Он заявил, что подобная дальнобойная ракета «могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем все говорят».

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      Елизавета Мытарева
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