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01:48, 8 октября 2024Бывший СССР

Ликвидирован глумившийся над телами погибших российских военных волонтер ВСУ

«РВ»: ликвидирован волонтер ВСУ, издевавшийся над телами погибших бойцов ВС РФ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали украинского волонтера, издевавшегося над телами погибших российских солдат. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Уточняется, что по нему был нанесен удар FPV-дроном. По данным «РВ», волонтер помогал эвакуировать жителей из Украинска, перешедшего под контроль ВС России.

Ранее российские военные ликвидировали двоих бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), расстрелявших мирных жителей в Курской области. Противник был ликвидирован в рукопашной схватке.

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      Марина Совина
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