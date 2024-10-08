«РВ»: ликвидирован волонтер ВСУ, издевавшийся над телами погибших бойцов ВС РФ

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали украинского волонтера, издевавшегося над телами погибших российских солдат. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Уточняется, что по нему был нанесен удар FPV-дроном. По данным «РВ», волонтер помогал эвакуировать жителей из Украинска, перешедшего под контроль ВС России.

Ранее российские военные ликвидировали двоих бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), расстрелявших мирных жителей в Курской области. Противник был ликвидирован в рукопашной схватке.