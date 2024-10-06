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06:41, 6 октября 2024Бывший СССР

Российские военные ликвидировали расстрелявших гражданских под Курском бойцов ВСУ

Военные РФ ликвидировали расстрелявших гражданских под Курском бойцов ВСУ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Мотострелки 44-го армейского корпуса в Курской области стали свидетелями, как украинские военные расстреляли мирных жителей, которые эвакуировались в сторону российских позиций. Военные ВС России поднялись в атаку и ликвидировали противника, сообщает ТАСС.

Командир с позывным Горизонт добавил, что в ходе одного из таких боестолкновений его боец ликвидировал двоих украинских военных в рукопашной схватке.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Желанное Второе, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Отмечалось, что населенный пункт был освобожден подразделениями Южной группировки войск. Также российские военные нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах Резниковки, Звановки, Белой Горы и Максимильяновки в ДНР.

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      Юлия Мискевич
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