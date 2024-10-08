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20:39, 8 октября 2024Россия

Мирная жительница пострадала при обстреле российского города со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшей при обстреле Шебекино

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мирная жительница пострадала при обстреле города Шебекино со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадавшую с осколочными ранениями плеча и бедра бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал чиновник.

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По предварительным данным, в Шебекино повреждения получили цех производственного предприятия и административное здание. Осколки также посекли десять легковых автомобилей. В 15 частных домовладениях оказались повреждены заборы, кровли и окна, добавил Гладков.

В этот же день глава приграничного региона заявил, что жителей сел Петровка и Соловьевка в Белгородской области эвакуируют. По его словам, им предоставят новое жилье. Гладков также отметил, что въезд в оба населенных пункта будет закрыт.

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      Никита Абрамов
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