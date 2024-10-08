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20:23, 8 октября 2024Россия

В обстреливаемом российском регионе эвакуируют жителей двух населенных пунктов

Белгородский губернатор Гладков сообщил об эвакуации из Петровки и Соловьевки
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Жителей сел Петровка и Соловьевка в Белгородской области эвакуируют. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Начинаем процедуру отселения и предоставления нового жилья жителям Петровки и Соловьевки Белгородского района», — сказал Гладков.

По его словам, въезд в оба населенных пункта будет закрыт.

Ранее стало известно, что из приграничных районов Белгородской области, находящихся в зоне постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, начнут эвакуировать детей. Гладков тогда сообщил, что вывозить их будут на очное обучение в другие регионы России.

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      Никита Абрамов
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