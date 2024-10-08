Мужчина три раза подряд сорвал куш и разбогател на 953 миллиона рублей

В США мужчина за три дня сорвал джекпот в лотерее и два раза выиграл в казино

Житель штата Калифорния, США, сорвал куш в лотерее и два раза выиграл в казино. Всего он разбогател на 10 016 500 долларов (963,5 миллиона рублей), сообщает UPI.

Три дня удачи Брэдли Буллока начались с выигрыша в казино двух тысяч долларов. На следующее утро мужчина проснулся и отправился в магазин за энергетиком, где купил несколько лотерейных билетов. С помощью одного из них Буллок сорвал джекпот суммой десять миллионов долларов.

Вечером следующего дня мужчина снова пришел в казино, на этот раз с другом. Вместе им удалось забрать 29 тысяч долларов. Таким образом Буллок оказался счастливчиком три раза подряд. Он решил не раскрывать планы на свой огромный выигрыш.

Ранее сообщалось, что житель американского города Вашингтон потерял выигрышный лотерейный билет на 500 тысяч долларов и нашел его только через месяц. Он планирует потратить призовые деньги на покупку нового пикапа, а также на ремонт и переустройство дома.