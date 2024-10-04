Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 4 октября 2024Из жизни

Мужчина потерял выигрышный лотерейный билет на 47 миллионов рублей

В США мужчина потерял выигрышный лотерейный билет на $500 тысяч

Фото: Yau Ming Low / Shutterstock / Fotodom

Житель США потерял выигрышный лотерейный билет на 500 тысяч долларов (47,4 миллиона рублей) и нашел его только через месяц. Об этом пишет UPI.

57-летний Филипп из американского города Вашингтон, округ Колумбия, купил два билета лотереи Lucky for Life. Мужчине невероятно повезло — он угадал все пять чисел в обоих билетах и по каждому выиграл 500 тысяч долларов.

Когда пришло время получать миллион долларов, счастливчик обнаружил, что не может найти один из билетов. В результате после розыгрыша ему выплатили только половину приза. Тем не менее Филипп решил не сдаваться и несколько недель искал пропавший билет.

Материалы по теме:
«Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
«Другая сторона богатства — безумие»Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
31 декабря 2020
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

В итоге пропажа обнаружилась среди использованных билетов. Недавно Филипп забрал и вторые 500 тысяч долларов. Он планирует потратить выигранные деньги на покупку нового пикапа, а также на ремонт и переустройство дома.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Мичиган выиграла 500 тысяч долларов из-за отмены планов на выходные. Женщина собиралась отправиться в поездку, но вместо этого пошла с семьей в ресторан, и решила купить лотерейные билеты.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Два российских БТР разгромили колонну ВСУ из 19 единиц техники в Курской области

      Илон Маск тайно пожертвовал республиканцам десятки миллионов долларов

      Отношения России и США оценили фразой «ржавеют и распадаются»

      Мужчина потерял выигрышный лотерейный билет на 47 миллионов рублей

      Пушков ответил премьеру Дании на слова о «красных линиях» Путина

      Синоптики предсказали похолодание до минус 18 и снег жителям региона России

      Греческий клуб с двумя россиянами в составе проиграл в Лиге Европы

      Израильские самолеты возобновили бомбардировки южного пригорода Бейрута

      В России начала работать комиссия по комплектованию армии контрактниками

      Обнаружена уникальная система из трех тел

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше