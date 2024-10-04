Мужчина потерял выигрышный лотерейный билет на 47 миллионов рублей

В США мужчина потерял выигрышный лотерейный билет на $500 тысяч

Житель США потерял выигрышный лотерейный билет на 500 тысяч долларов (47,4 миллиона рублей) и нашел его только через месяц. Об этом пишет UPI.

57-летний Филипп из американского города Вашингтон, округ Колумбия, купил два билета лотереи Lucky for Life. Мужчине невероятно повезло — он угадал все пять чисел в обоих билетах и по каждому выиграл 500 тысяч долларов.

Когда пришло время получать миллион долларов, счастливчик обнаружил, что не может найти один из билетов. В результате после розыгрыша ему выплатили только половину приза. Тем не менее Филипп решил не сдаваться и несколько недель искал пропавший билет.

В итоге пропажа обнаружилась среди использованных билетов. Недавно Филипп забрал и вторые 500 тысяч долларов. Он планирует потратить выигранные деньги на покупку нового пикапа, а также на ремонт и переустройство дома.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Мичиган выиграла 500 тысяч долларов из-за отмены планов на выходные. Женщина собиралась отправиться в поездку, но вместо этого пошла с семьей в ресторан, и решила купить лотерейные билеты.